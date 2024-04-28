القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة، وقع اللواء دكتور محمد علي متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور وليد خالد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الوزارة.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي في القضايا المتصلة بدور مراكز ومعاهد البحوث وتحقيق التكامل معها لخدمة مجالات التنمية القومية.

وخلال المراسم ألقى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطوير المجالات العلمية والبحثية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.