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 القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

كتب:

محمد مجدي
04:03 م | الأحد 28 أبريل 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة احتفاليه لتكريم الضباط المبعوثين المتميزين في يوم التفوق العلمي للقوات المسلحة، حيث قام اللواء أح أسامة محمد نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بتكريم عدد من الضباط المبعوثين المتميزين الحاصلين على الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة خلال الدورات العلمية والبعثات الخارجية المخططة بالتعاون بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار نقل وتبادل الخبرات والتأهيل في مختلف التخصصات.

يأتى ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بنظم الإعداد والتأهيل للكوادر العلمية القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة وفقا لأحدث علوم العصر الحديث وتكريم المتميزين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها لإعلاء راية الوطن وتعزيز مكانة أمتنا المصرية على كافة المستويات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.