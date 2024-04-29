موعد بدء التقديم لوظيفة معلم مساعد بـ«التربية والتعليم»

أكثر من 18 ألف وظيفة مُتاحة بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن تفاصيلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلا عن موعد وآليات التقديم ذاتها، بالإضافة إلى الضوابط والشروط المُحددة لذلك، وأخيرا الفئات التي يحق لها التقديم، والاستفادة من الوظائف المطروحة.

آخر موعد للتقديم بوظائف التربية والتعليم

يبدأ التقديم للمسابقة، اعتبارا من 14 مايو المقبل، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، لمجموعة من المواد تشمل الآتي:

- مادة اللغة العربية

- مادة اللغة الإنجليزية

- مادة الرياضيات

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- مادة الحاسب الآلي

الوظائف متاحة للعمل كمساعد مادة للصفوف الآتية:

- الصف الرابع الابتدائي

- الصف الخامس الابتدائي

- الصف السادس الابتدائي

طريقة التقديم على وظائف التربية والتعليم

حدد الجهاز طريقة التقديم على المسابقة وهي كالآتي:

- الدخول على بوابة الوظائف الحكومية

- يبدأ المتقدم إدخال المستندات والأوراق المطلوبة

- ضرورة رفع المستندات الأصلية

- في نهاية التقديم الضغط على زر «حفظ».

المستندات المطلوبة

تتمثل المستندات المطلوب رفعها في الآتي:

- الصورة الشخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية والمؤهل الدراسي.

- الدبلوم التربوي والمؤهل الأعلى كدرجة الماجستير أو الدكتوراه إن وجد.

- الموقف من أداء الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.