طريقة عمل الجبنة المقلية في المنزل.. وجبة لذيذة لأطفالك

الجبنة المقلية من ألذ الوجبات التي يمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، ويُمكن لربة المنزل تحضيرها لأطفالها، سواء بالجبنة الرومي أو الشيدر، بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في البيت مثل المطاعم، لذا نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الجبنة المقلية بشكل مُفصل.

يُمكن لربة المنزل تحضير الجبنة المقلية في المنزل بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى الـ10 دقائق، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الجبنة المقلية الشيدر

شرائح من الجبن الشيدر.

كوب من البقسماط الناعم.

نصف كوب من اللبن.

1ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة من الكمون.

2 بيضة.

خطوات عمل الجبنة المقلية الشيدر

احضري وعاء وضعي به خلطة من الملح واللبن والكمون والبيض بحيث يصبح الخليط متجانس.

احضري البقسماط وضعيه في وعاء منفصل.

ضعي شرائح الجبن الشيدر في مزيج اللبن ثم ضعيها في البقسماط بحيث تغطي جميع الجوانب.

اقلي الجبن الشيدر في مقلاة الزيت على درجة حرارة متوسطة لمدة دقيقة واحدة.

ضعي شرائح الجبن الشيدر المقلية على مناديل ورقية بحيث تصفى الزيت بشكل كامل.

يمكنك تناول شرائح الجبن الشيدر المقلية في توست به شريحة من الخس والطماطم والمايونيز.

يمكنك تحضير الجبنة الرومي المقلية، باتباع الخطوات التالية:

مقادير عمل الجبنة الرومي المقلية

شرائح من الجبن الرومي القديمة.

كوب البقسماط الناعم.

كوب من الدقيق.

½ كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة من الكمون.

2 بيضة .

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير الجبنة الرومي المقلية