طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم

الجبنة القديمة طبق شعبي من الثقافة المصرية، اشتهر بصنعه أهالي القرى، ونستعرض في هذا التقرير خطوات تحضير الجبنة القديمة في المنزل.

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة تحضير الجبنة القديمة في المنزل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها على شاشة «سي بي سي» سفرة.

المقادير

جبنة قريش.

خميرة مش أو جبنة قديمة.

شطة قرون مجففة.

حلبة.

ورق لورا.

شرش اللبن.

فلفل حار.

بابريكا

ملح.

دنكار.

خطوات التحضير

في البداية يتم إضافة خميرة المش أو الجبنة القديمة في برطمان.

يضاف الملح والحلبة وورق اللورا والشطة المجروشة، والشطة الناعمة والبابريكا.

إضافة الشرش حتى نصف البرطمان، ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.

تم إضافة الجبنة القريش بعد تمليحها إلى البرطمان.

يلف الدنكار بقطعة شاش ويضاف لخليط المش.

تحفظ في برطمان نظيف جاف لمدة تصل إلى شهرين قبل الاستخدام.

طريقة عمل الجبنة القديمة بالحلبة

المقادير:

2 كوب مورتة

نصف كوب حلبة

كيلو جبنة قريش

ملح

ترمس

كيلو لبن

شطة

بابريكا

كركم

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع المورتة في إناء على النار حتى الذوبان.

إضافة الحليب مع الكركم والبابريكا والشطة والملح.

وضع الجبنة في إناء ويمت إضافة الملح وتركها يوما.

بعد ذلك يتم وضعها في البرطمان مع المورتة.

طريقة عمل الجبنة القديمة باللبن

كيلو جبنة.

نصف كيلو حليب.

مورتة.

كركم.

بابريكا.

شطة.

عسل.

ملح.

طريقة التحضير