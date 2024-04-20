بنسبة تصل لـ45%.. تراجع كبير في أسعار الجبنة والدقيق والخبز السياحي

كشف اتحاد الغرف التجارية، عن تراجع عدد كبير من السلع والمواد الغذائية، في مختلف السلاسل التجارية الكبرى، ومن أهمها الدقيق والجبنة البيضاء والعيش السياحي، يأتي ذلك استجابة لمبادرة الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

أسعار السلع الغذائية اليوم

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الجبنة والدقيق والعيش الآن بمختلف أنواعها بعد التخفيضات، في عدد من السلاسل التجارية، إضافة إلى قيمة الانخفاضات، حيث تصل نسبة التراجع لنحو 45% للعيش السياحي، و25% للجبن، و30% للدقيق في عدد من الأنواع، كما تختلف من سلعة لأخرى، وفقا لبيان الغرف التجارية.

أسعار العيش السياحي

أشار بيان الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى التوافق مع الشعبة العامة للمخابز، على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وجاءت أسعار الخبز الجديدة كالتالي:

- سجل سعر الرغيف وزن 80 جراما: 150 قرش.

- سجل سعر الرغيف وزن 40 جراما: 75 قرش.

- سجل سعر الرغيف وزن 25 جراما: 50 قرش.

- سجل سعر الرغيف خبز أفرنجى 50 جراما: 150 قرش.

- سجل سعر الرغيف خبز أفرنجى 35 جراما: 100 قرش.

تراجع أسعار الجبنة البيضاء

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن أسعار الجبنة البيضاء بأنواعها المختلفة، سجلت تراجعا في عدد كبير من السلاسل والمحال التجارية الكبرى، إذ أن نسبة الانخفاض سجلت 16 و18 و22 و25% بحسب الشركة المنتجة.

تراجع أسعار الدقيق

وأشار إلى أن أسعار الدقيق بأنواعه المختلفة، سجلت تراجعا في عدد كبير من السلاسل والمحال التجارية الكبرى، إذ ان نسبة الانخفاض سجلت 11 و16و26 و30% بحسب الشركة المنتجة.