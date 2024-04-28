رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ضيف «مساء dmc» الليلة

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، الليلة في تمام الساعة الـ9 مساءً، المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، للحديث عن كل ما هو جديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

لقاء خاص مع رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

يتحدث المهندس خالد عباس، في لقاء خاص ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، عن الجدوى الاقتصادية للعاصمة، وما الذي تضيفه للناتج القومي، وما ينعكس على المواطن المصري.

ويسأل الإعلامي أسامة كمال، المهندس خالد عباس، الذي أسهم في تطوير القاهرة الجديدة التي تستوعب الملايين من المواطنين، عن مسارها بعد العاصمة، وعن كل الأمور الأخرى التي تجرى في العاصمة.