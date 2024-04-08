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دراما المتحدة

رانيا يوسف ووائل الفشني في ضيافة برنامج «مساء dmc» الخميس

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:20 ص | الإثنين 08 أبريل 2024
رانيا يوسف

رانيا يوسف

يستضيف برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، الفنانة رانيا يوسف والمطرب وائل الفشني، وذلك في حلقة من تقديم الإعلامية جاسمين طه، يوم الخميس المقبل.

تفاصيل لقاء رانيا يوسف فى مساء dmc

وتتحدث رانيا يوسف خلال اللقاء عن رحلتها الفنية، وأبرز الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية، والجديد الذي تستعد لتقديمه، بالإضافة إلى حديث خاص عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها.

كما يتحدث وائل الفشني خلال الحوار عن رحلته في عالم الغناء، ويقدم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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