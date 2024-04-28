إشادة كبيرة من المشاركين بالبطولة العربية العسكرية للفروسية بالإمكانيات التنظيمية

اختتمت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية التي أقيمت على مدار أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنادي الفروسية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالإمكانيات التنظيمية واللوجستية التي تتمتع بها المرافق الرياضية بالعاصمة الإدارية.

إشادة المشاركين بالبطولة العربية العسكرية للفروسية

وأكد محمد عيسى الفيروز، رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أن المنشآت الموجودة في هذه البطولة هي منشآت عالمية ومن الممكن أن يقام عليها أكبر المسابقات العالمية سواء كانت أولمبية أو دولية.

وأشاد رافد عبدالرحمن، عضو مجلس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، بالملاعب التي أقيمت عليها البطولة، مشددًا على أنها ملاعب نموذجية على المستوى الدولي من وجهة نظر جميع المشاركين.

ووجّه العميد ياسين عضه مدير نادي الباسل للفروسية بدولة سوريا، الشكر للدولة المصرية على حسن تنظيم البطولة، موضحًا أن هذا التنظيم رائع، فضلا عن الاستقبال الجيد لكافة الحضور والمشاركين.

وأوضح فيصل الكحله، مدير المنتخب القطري للفروسية، أن أجواء البطولة العربية العسكرية للفروسية وإقامتها بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة شيء مشرف لكل عربي، مشددًا على أنه يشعر بالفخر بالتواجد في هذا المكان وسط منشآت عظيمة وممتازة.

وشدد اللواء محمد إبراهيم، رئيس وفد المنتخب الليبي، على أنه من الممكن أن يستضيف هذا الصرح في مدينة مصر للألعاب الأولمبية العديد من البطولات الدولية وعلى المستوى المحلي أيضًا.

وحصدت البطولة، إشادة كبيرة من قبل الفرسان المشاركين بحسن التنظيم والاستقبال والجهود المبذولة لتنظيم هذه البطولة بهذا الشكل المميز الذي يعبر عن الانطلاقة الحضارية لمصر.

وأشاد الرائد ضاوي العسيلي، مدرب وكابتن المنتخب السعودي، بتنظيم البطولة بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، موضحًا أن المكان كان جاهزا بشكل كبير ومرتبا على مستوى كافة الألعاب، كما أن ملازم أول سلمان محمد لاعب بمنتخب قطر، أكد أن التنظيم كان على أعلى مستوى من ناحية المكان والجانب الفني والخيل والتنظيم ومقارب للأماكن الموجودة في أوروبا، وتمنى الفارس عبدالوهاب، لاعب بمنتخب الأردن، أن تستضيف مدينة مصر للألعاب الأولمبية والعاصمة الإدارية الجديدة وهذه المنشآت المميزة لبطولة كأس العالم 2026.