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ضبط سائق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الأحد 28 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتهمة النصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنّه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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