ضبط سائق بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، بتهمة النصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنّه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا وقطاع الأمن العام تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.