3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية.. بدون تشفير

ساعات قليلة وتنطلق الموقعة التي ستحدد مصير الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عندما يقف وجها لوجه أمام دريمز الغاني، على ملعبه في غانا، بإياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، والتي يسعى خلالها الفارس الأبيض لحسم مصيره في البطولة، والوصول إلى المباراة النهائية، لضمان اللقب القاري هذا الموسم، فما الطرق المجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز؟

3 طرق مجانية لمتابعة مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

مباراة الزمالك ودريمز في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، التي تنطلق في السابعة مساء، ستذاع على قناة الجزائرية الأرضية؛ إذ تظهر في بعض الأحيان، عبر أجهزة الريسيفر باسم Programme National AlgeriaK، عبر الترددات التالية:

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وستكون المباراة متاحة أيضا لمتابعة أحداثها لحظة بلحظة، عبر أثير الإذاعات الرياضية، وعلى رأسها «أون تايم إف إم»، وإذاعة الشباب والرياضة؛ إذ يجرى متابعة المباريات المهمة وبث تفاصيل أحداثها لحظة بلحظة.

ولم يستغل الزمالك فرصة وجود دريمز الغاني على ملعبه، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وينتظر الحسم في المباراة المرتقبة التي تقام خلال ساعات قليلة.

وتعد قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولات أفريقيا، سواء دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، على مدار الموسم الجاري، وستنقل مواجهة الزمالك ودريمز في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بعد تقديم موعدها 60 دقيقة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.