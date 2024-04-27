توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة لـ«زيزو» وتحذير لـ«فتوح»

حالة من الترقب تسيطر على جماهير القلعة البيضاء، انتظارًا لموعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية، إذ تنطلق في تمام الساعة السابعة غدا الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارو في غانا.

توقعت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية خلال حديثها لـ«الوطن»، أن لاعبي برج الحوت والثور والجدي، سيحالفهم الحظ في المباراة، موضحة توقعات الأبراج الفلكية لأهم لاعبي فريق الزمالك، ويمكن تناول توقعات كل واحد على حده في التقرير التالي..

محمد عواد

من المتوقع أن يقود محمد عواد حراسة المرمي في المباراة، فهو من مواليد 6 يوليو، أي برج السرطان، القمر في مواجهتهم، مما يجعلهم مٌشتتين وفي حاجة إلى مٌضاعفة تركيزهم وجهودهم طوال المباراة.

مصطفى الزناري

مصطفى الزناري فهو من مواليد 9 أبريل وينتمي إلى برج الحمل، القمر مُعاكس لبرجه أيَضًا، فالقمر معاكس معاه وده بيخلي طاقته أقل، والمريخ في منزل الصحة السلبي لديه ولازم ينظم جهده وربما يكون عرضًا للإصابة.

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي من مواليد 25 يوليو، ينتمي إلى برج الأسد، القمر في منزل العمل الإيجابي لديه، مما يعطيه ثقة ونشاطا فعليه استغلال جهده جيدًا.

سيف الجزيري

12 فبراير ينتمي إلى برج الدلو، فوجب عليه تنظيم جهده والانتباه جيدًا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن برج عطارد يعطوهم فرصة لحسن التصرف وسرعة البديهة.

حسام عبدالمجيد

من مواليد 1 يناير، وينتمي إلى برج الجدي، القمر في برجهم يٌعطيهم سيطرة على أرض الملعب ولديه فرصة لتحقيق أهداف طوال المباراة.

إبراهيما نداي

من مواليد 6 يوليو، ينتمي لبرج السرطان، فعليه التركيز جيدًا طوال المباراة ومضاعفة جهوده.

نبيل عماد دونجا

من مواليد 6 أبريل، ينتمي إلى برج الحمل، يعاني من التشتت طيلة المباراة، فوجب عليه تحسين جهوده، والعمل على مضاعفة تركيزه قدر الإمكان.

أحمد حمدي

من مواليد 10 فبراير، ينتمي إلى برج الدلو، وجب عليه تنظيم جهده فهو معرض للإصابة في المباراة إلا أن عطارد يعطيهم حسن التصرف وسرعة البديهة.

مصطفى شلبي

من مواليد 1 يناير، ينتمي إلى برج الجدي، القمر في برجه ويٌعطيه سيطرة على أرض الملعب ومن المتوقع أن يحرز أهداف.

ترافيس موتيابا

من مواليد 7 أغسطس، ينتمي إلى برج الأسد، لديه يقظة ذهنية طوال المباراة تزيد من عزيمته ومرونته أو القمر في برجه.

معاذ علاء الدين

1 يناير مواليد برج الجدي القمر في برجهم يعطيهم سيطرة على أرض الملعب، فوجب عليه استغلال مهاراته وتوظيفها جيدًا.

سيد عبد الله نيمار

12 يناير مواليد برج الجدي، وجب عليه استغلال مهاراته وتوظيفها جيدً لتحسين أداءه في المباراة.

محمد شحاتة

8 فبراير مواليد برج الدلو وجب عليه مضاعفة جهوده وربما يكون عرضة للإصابة في المباراة، إلا أن عطارد يعطيه حسن التصرف وسرعة البديهة فعليه استغلال ذلك.

زياد كمال

7 مايو مواليد برج الثور لديه طاقة بدنية عالية، ممكن يكون نجم المباراة والقمر في منزلة الحظ لديه، يعطيه سيطرة على كل المواقف والشمس في برجه تعطيه نشاطا وقوة لكنه عرضة للإصابة فوجب عليه الانتباه.

محمد عاطف

1 سبتمبر من مواليد برج العذراء، عنده طاقة بدنية عالية ويلعب كويس جدًا ولديه قدرة لإثبات نفسه وموهبته في الأداء داخل الملعب.

مهاب ياسر

16 مارس ينتمي إلى برج الحوت، لديه روح تعاون مع زملائه على أرض الملعب فالمريخ في برجه يعطيه سيطرة على أرض الملعب.

ناصر منسي

1 يناير ينتمي إلى برج الجدي، يعطيه سيطرة على أرض الملعب وعلى الأداء وعنده فرصة لتحقيق أهداف.

سامسون أكينيولا

3 مارس مواليد برج الحوت، لديه روح تعاون مع زملائه في الملعب، وذلك لأن المريخ في برجهم يعطيهم حسن التصرف وسرعة البديهة.

عبد الرحمن نفاد

من مواليد 1 يناير القمر في برجه يعطيه حظًا وفيرًا وقدره على السيطرة على أدواته داخل الملعب.

عمر جابر

من مواليد 30 يناير ينتمي إلى مواليد برج الدلو، وجب عيه تنظيم جهوده ومن الممكن أن يكون عرضة للإصابة إلا أن عطارد يمنحه سرعة البديهة والسيطرة على المواقف.

ياسر حمد

من مواليد 9 ديسمبر ينتمي إلى برج القوس، تركيزه قليل ممكن يكون عرضة للوقوع في أخطاء لازم يضاعف تركيزه.

أحمد فتوح

22 مارس برج الحمل، وجب عليه التركز جيدًا ومضاعفة جهوده طوال المباراة.

زيزو

القمر في برجه يعطيه سيطرة على أرض الملعب ولديه قدرة على تحقيق أهداف.