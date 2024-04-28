موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقنوات الناقلة اليوم

ينتظر عشاق وجماهير نادي الزمالك مباراته المهمة والمرتقبة الليلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمام فريق دريمز الغاني، حيث لا بديل عن الفوز للصعود إلى نهائي الكاس الإفريقية، خاصة بعد تعادله السلبي في مبارة الذهاب التي أُقيمت الأحد الماضي على أرض ستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني اليوم

وعن موعد مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني اليوم، فستكون في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت الصيفي لمدينة القاهرة على ملعب «بابا يارا» في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024.

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك ودريمز الغاني اليوم

وعن القنوات الناقلة لمبارة الزمالك ودريمز الغاني اليوم في منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024، فستكون حصريا عبر قناة beIN Sports HD 5 المشفرة، إحدى قنوات beIN Sports الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المعروف أنّ فريق الزمالك وصل إلى دور نصف نهائي بعد فوزه على فريق فيوتشر بنتيجة 3-2، في مباراتي الذهاب والإياب، وتصدر مجموعته بدور المجموعات برصيد 16 نقطة.