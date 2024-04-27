القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية.. «اتفرج وانت في بيتك»

لقاء مرتقب وحاسم بين المارد الأبيض الزمالك، الذي يلتقي بنظيره دريمز الغاني في الإياب، فهي مباراة تاريخية تحدد في النهاية، لتحديد الطرف المتأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية لعام 2024، التي من المقرر إذاعتها غدًا في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

فور انتهاء مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني في الذهاب، زاد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الإياب، الأمر الذي يشغل بال عشاق كرة القدم، ويرغبون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الإياب

يمكنك الاستمتاع باللقاء الحاسم الذي يجمع ما بين الزمالك ودريمز الغاني في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، على مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، التي أعلنت حصولها على حق البث مباشرة لإذاعة مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6

القمر الصناعي :نايل سات

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD.

طريقة تنزيل القناة

تحتاج لمتابعة مباراة الزمالك ودريمز الغاني تنزيل القناة عبر اتباع مجموعة من الخطوات يمكن تناولها على النحو التالي: