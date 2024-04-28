الرئيس السيسي يتفقد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حيث استمع إلى شرح عن طبيعة عمل المركز، والخدمات الحكومية المقدمة، وتفقد قاعات اختبار وتوثيق البيانات، وقاعات التدريب.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من المهندس عمرو فاروق، مدير المشروع، حول تنفيذ وعمل المشروع، قائلا: «المركز جرى تنفيذه في نصف المدة، من خلال 5 محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الإنشائي، والذي قمنا بمراعاة تصميم وبعد الحضارة المصرية، والبعد التكنولوجي نظرًا لطبيعة العمل في المكان».

وأضاف: «المحور الثاني هو المحور الفني، إذ بدأنا في تجهيز البنية الفنية من خوام ووسائط تخزين وأجهزة شبكات، بحيث يكون قادرا على تنفيذ فكرة العمل، وفي فكرة تجميع البيانات من مصادرها المختلفة مثل مراكز البيانات المختلفة، وبعض الصناعات المختلفة مثل بيانات الحركة للصادرات والواردات القادمة من مواني، وبيانات المنظومة الصحية، وبيانات التشغيل لمنظومة النقل، وبيانات الطاقة والكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة».

وتابع: «المحور الثالث وهو بناء القدرات البشرية حتى نكون قادرين على إدارة العمل داخل المركز، وجرى تدريبهم على 3 مراحل، مرحلة تدريب نظري، وتدريب عملي، ثم تعايش فى بيئة تشغيلية».

وأكمل: «المحور الرابع يكمن في استغلال الكوادر البشرية التي جرى تدريبها والقدرات الهائلة للمركز، وجرى التعاون مع أكثر من جهة للخروج بمخرجات تحقق أهداف هذه الجهات، باستخدام القدرات الهائلة الموجودة في المركز، والمحور الخامس، كان لابد من تنظيم العلاقة مع الجهات المستفيدة، وجرى عمل مقترح لسياسات تنفيذية واستخدام الحوسبة السحابية».