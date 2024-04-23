استطلاع رأي يكشف ازدهار ريادة الأعمال في مصر: تبني التكنولوجيا بنسبة 93%

كشف استطلاع رأي لمؤسسة GoDaddy عن تمتع رواد الأعمال في مصر بخبرة جيدة في عالم الأعمال، وامتلاكهم نظرة إيجابية حول طرق استخدام التكنولوجيا في عالم الأعمال.

نسب رواد الأعمال من الأجيال المختلفة

وأظهرت النتائج ازدهار ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن 86% من رواد الأعمال في مصر ينتمون إلى جيل ما قبل الألفية (55 عامًا فأكثر)، متجاوزين الجيل إكس، الذي يتراوح عمره بين 40 و54 عاما، بنسبة 78%، ثم جاء الجيل زد، الذي يتراوح عمره بين 18 و24 عاما في المركز الثالث، بنفس النسبة.

خبرة جيل الألفية في ريادة الأعمال

في المركز الرابع، جاء جيل الألفية، الذي يتراوح عمره بين بين 25 و39 عاما، بنسبة 59%، ورغم أنهم الأحدث في دخول عالم ريادة الأعمال، إلا أن استطلاع الرأي أظهر امتلاك 71% منهم خبرة تصل إلى 5 سنوات، كما اتخذوا نهجا استباقيا من خلال السعي إلى الإرشاد والتوجيه.

وأظهرت بيانات الاستبيان تنوع دوافع المشاركين في الاستطلاع لدخول مجال الأعمال، فتمحورت أبرز ثلاث إجابات حول متابعة شغفهم، بنسبة 29%، ووجود فكرة لمنتج أو خدمة جديدة بنسبة 20%، والحاجة إلى مصدر دخل إضافي بنسبة 18%.

دور التكنولوجيا في التطوير

وذكر 81% من رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الرأي أنهم آباء وأمهات، بنسب 43% و57% على التوالي، ما يعكس التزامهم بمواصلة العمل مع إدارة الشؤون العائلية.

وأشار 93% من المشاركين في الاستطلاع إلى أهمية الرقمنة في أعمالهم، إذ أظهروا اتجاها نحو ريادة الأعمال القائمة على أهداف معينة، مع نظرتهم الإيجابية إلى دور التكنولوجيا في تطوير أعمالهم.

ثقة 93% من المشاركين في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

وكشف التقرير عن ثقة رواد الأعمال في التكنولوجيا، حيث أعرب 93% من المشاركين عن ثقتهم في أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن شركاتهم، بينما أشار 54% منهم إلى رغبتهم في اعتماد التكنولوجيا لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق لاستقدام عملاء جدد.