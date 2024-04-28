«الوفد» يعلن عن برنامج تثقيفي سياسي لإعداد الكوادر القيادية

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، انطلاق برنامج تثقيفي سياسي خلال فصل الصيف الحالي داخل معهد الوفد للدراسات السياسية.

وقال رئيس الوفد خلال الندوة التثقيفية التي نظمها معهد الوفد للدراسات السياسية تحت عنوان «تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير».

وأضاف: «يسعدني أن أقف بينكم في هذه المؤسسة العريقة، معهد الوفد للدراسات السياسية الذي أشرف برئاسته وعمادته وقبل أن اكون رئيسا للوفد».

واختتم حديثه بأن كل التطوير الذي شهده هذا المكان هو نتيجة جهد لصالح الوفد ومستقبله، ولهذا فإننا نؤكد على أهمية التدريب وإعداد الكوادر القيادية لأي استحقاق انتخابي.

وأكد رئيس حزب الوفد دعم الوفد للقضية الفلسطينية، ورفض أي عدوان جديد على رفح الفلسطينية.

وقال في كلمته في الندوة التثقيفة بمعهد الدراسات السياسية بالوفد تحت عنوان «تحديات الأمن القومي المصري في عالم متغير»: «نتضامن بشكل كامل مع الأخوة الفلسطينين الذين يمثلون لمصر الكثير والقضية الفلسطينية تمثل بعدا، وجزءا جوهريا من الأمن القومي المصري».

وأكد رئيس الوفد رفضه التام وبشدة لأي عملية اجتياح عسكرية لرفح الفلسطينية لأن مثل هذا الاجتياح يمثل كارثة إنسانية حقيقية وتهديدا لأمننا القومي المصري.