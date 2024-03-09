«الشئون المعنوية» تقدم 6 فقرات متنوعة بـ«الندوة التثقيفية».. و«الوطن» أحد أبطال «يوم الشهيد»

حرصت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتنظيم الجيد لفعاليات الندوة أمس، وذلك بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية وعدد من نجوم الفن والدراما، وأعدت 6 فقرات، بدأتها بفيلم «سلام الشهيد - رايات النصر»، الذى قدّمه الفنان خالد زكى، ليروى قصص الشهداء من المتحف الحربى، وكذلك عزف «سلام الشهيد» من النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة.

وحضرت «الوطن» فى الندوة، بعرض قصة الجندى الشهيد «سيد البسطاويسى»، التى انفرد بنشرها الصحفى محمد الليثى، على صفحات «الوطن» عام 2018، فضلاً عن نشر فيديو من قرية الشهيد حول قصته.

وظهرت قصة الشهيد سيد البسطاويسى فى فيلم «ويبقى الأثر»، وهو الاسم الذى تحمله فعاليات يوم الشهيد والمحارب القديم هذا العام، وأدى دوره الفنان محمد سلام؛ حيث أظهر الفيلم قصة تسجيل الشهيد لمذكراته على جبهة القتال، وتضمّن الفيلم أيضاً نبذة عن الشهيد العقيد أركان حرب محمد هارون، أحد أبطال القوات المسلحة فى سيناء، وألقى الضوء كذلك على اتصال جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ليحييه على نتائجه الطيبة فى مواجهة العناصر الإرهابية قبل استشهاده.