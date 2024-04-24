مستشفيات جامعة المنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابي غزة

تابع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، مستشفيات الجامعة في جولة تفقدية، مؤكدا استقبال 14 مُصاباً من الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، و19 مُرافقاً لهم من ذويهم، المصابين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع

تقديم سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين

وأوضح رئيس الجامعة في كلمته خلال الجولة، أنه المستشفيات تقدم كافة سُبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين، تباعاً لما تُقدمه مصر على كل المستويات تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ لتحديد كافة المتطلبات العلاجية للمُصابين والمرضى، فضلا عن تجهيز غُرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

رئيس الجامعة يتفقد عنابر إقامة المرضى

كما أضاف د " عصام فرحات" رئيس جامعة المنيا بجاهزية أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم.

وقد تفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى؛ للإطمئنان على حالتهم، مؤكدا لهم على تسخير كافة احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر، وتوفير خدمات الانترنت لهم للتواصل مع اسرهم، وموجهاً بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل لأشقائنا، حفاظاً على ما تُقدمه مصر من المُساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المُعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً المولى عز وجل، أن يشفيهم، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.قدم المُصابين، الشكر لجامعة المنيا، مُعبرين عن امتنانهم لما تُقدمه لهم مصر من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.