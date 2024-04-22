ساوباولو يفوز على جويانيينسي بثلاثية نظيفة في الدوري البرازيلي

خسر أتلتيكو جويانيينسي، فجر اليوم، أمام ساوباولو، بنتيجة 3-0 على ملعب «أنتونيو أكيولي»، بالجولة الثالثة لبطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم «براسيليراو»، موسم 2024.

وسجل جوناثان كاليري، لاعب ساوباولو، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من أندريه سيلفا، لتسكن الكرة بالزاوية اليمنى السفلية لمرمى أتلتيكو جويانينسي.

ضربة جزاء لصالح ساوباولو

وفي الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفار ضربة جزاء لصالح ساوباولو، أثر اعتداء لويز فيليبي لاعب جويانينسي على لوسيانو لاعب ساوباولو داخل منطقة الجزاء، وحصل اللاعب لويز فيليبي على الكارت الأحمر مباشرة في الدقيقة 51.

وسدد لوسيانو، لاعب ساوباولو ضربة الجزاء بقدمه اليسرى على يسار حارس جويانينسي، محرزا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 63، غادر جابرييل باروس لاعب جويانينسي، أرضية ملعب اللقاء لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

وشهدت الدقيقة 76، إحراز فيريرا، لاعب ساو باولو، الهدف الثالث لفريقه بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر أسيست من رودريجو نيستور، لتسكن الكرة، الزاوية اليسرى العليا لمرمى جويانينسي.

Com oportunismo e recurso, Júnior Santos abriu o placar para no Nilton Santos. É O RAIO! #VamosBOTAFOGO



@sportv pic.twitter.com/QIhnBIlLFD — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 21, 2024

فوز بوتافوجو على جوفنتودي بخماسية

وفي مباراة أخرى، ضمن الجولة الثالثة، فاز بوتافوجو على جوفنتودي، بنتيجة 5-1 على ملعب «نيلتون سانتوس»، وأحرز أهداف اللقاء كل من جونيور سانتوس، تيكوينهو سواريس، ودانيلو باربوسا، جيفرسون سافارينو، وجاكوب مونتيس في الدقائق 4، 9 من «ضربة جزاء»، و53 ،61 و80 على التوالي، فيما سجل هدف جوفنتودي اللاعب دانيلو بوزا في الدقيقة 85.

وشهدت الدقيقة 83، خروج بابلو، لاعب بوتافوحو مصابا بعد إجراء بوتافوجو جميع تغييراته