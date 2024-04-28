اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر محور للاتصالات بين الشرق والغرب
كتب:
عمرو هلال
07:38 م | الأحد 28 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: نجهز بلدنا للانطلاق إلى عالم التكنولوجيا والاتصالات
- الرئيس يفتتح مراكز «البيانات والحوسبة السحابية»: «لازم نعلِّم أولادنا صح».. ومصر تمتلك موقعا استراتيجيا يجعلها محورا للاتصالات بين الشرق والغرب
- وزير الاتصالات: تقدمنا 50 مركزا بمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي
- مدير سلاح الإشارة: تدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم
- مدير مركز تحكم «الحي الحكومي»: نفذنا البنية التحتية الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا بالشرق الأوسط
- د. محمود مسلم يكتب: «الوطن والإخوان» «المعركة الكبرى»
- مصطفى عمار يكتب: حكايتي مع «الوطن»
- فريدة الشوباشي تكتب: صفحات ناصعة
- د. محمود خليل يكتب: «الوطن».. شاهد على العصر
- حلمي النمنم يكتب: الوطنية والمدنية
- د. خالد منتصر يكتب: «الوطن» عين العقل
- عصام زكريا يكتب: «الوطن» بين عصرين
- د. ثروت الخرباوى يكتب: جمهورية «الوطن» المستقلة
- يوسف القعيد: جريدة «الوطن».. لسان حال مصر في كل اهتماماتها
- القس د. أندريه زكى: الإعلام الوطني ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
- نشاط مكثف لرئيس الوزراء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«الرياض»
- مي سمير تكتب: ازدواجية الإعلام الغربي في التعامل مع الاقتصاد المصري
- «المركزي»: مؤسسة التمويل الدولية ترفع تصنيف مصر إلى «التطبيق المتقدم»
- البابا يترأس قداس «أحد الشعانين» في كينج مريوط
- الكنائس تستقبل «أسبوع الآلام» بالقداسات وتعليق الشارات السوداء
- «كولر» يجهز 4 لاعبين قبل صدام «الأحمر» مع الإسماعيلي
- «الأبيض» يغلق ملف الكونفيدرالية ويستعد لـ«البنك الأهلي»
- قوات «حرس الحدود» تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها
الصفحة الثانية
- مصر محور للاتصالات بين الشرق والغرب
- «السيسي» يفتتح مراكز «البيانات والحوسبة السحابية»: «مفيش عندي موارد غير الإنسان.. ولازم نعلّم أولادنا صح»
- خبراء: «الحوسبة الحكومية» يسهم في رفع جودة حياة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية
- رئيس «اتصالات النواب»: القيادة السياسية داعمة للتحول الرقمي في «الجمهورية الجديدة» وحريصة على وجودنا بالمنطقة كممر لنقل البيانات
الصفحة الثالثة
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقياً فى سرعة خدمات الإنترنت وتقدمنا 50 مركزاً بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى
مدير مركز تحكم «الحى الحكومى»: البنية التحتية الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً بالشرق الأوسط
مدير سلاح الإشارة: تدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم
خبير تكنولوجيا وأمن معلومات: يوفر العملة الصعبة.. وإنشاؤه يؤمِّن بيانات المواطنين كتوجُّه استراتيجي للدولة
الصفحة الرابعة
12 عاما على انطلاق الوطن
- د. محمود مسلم يكتب: «الوطن والإخوان» «المعركة الكبرى»
- د. محمود خليل يكتب: «الوطن».. شاهد على العصر
- د. خالد منتصر يكتب: «الوطن» عين العقل
- د. ثروت الخرباوى يكتب: جمهورية «الوطن» المستقلة
- يوسف القعيد: جريدة «الوطن».. لسان حال مصر في كل اهتماماتها
الصفحة الخامسة
- مصطفى عمار يكتب: حكايتي مع «الوطن»
- فريدة الشوباشي تكتب: صفحات ناصعة
- القس د. أندريه زكي: الإعلام الوطني ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة
- حلمي النمنم يكتب: الوطنية والمدنية
- عصام زكريا يكتب: «الوطن» بين عصرين
- محمد عبدالعزيز يكتب: اختيار الوطن
الصفحة السادسة
- مي سمير تكتب: ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الاقتصاد المصري
- نجاح مصر في جذب الاستثمارات العربية والدولية جزء من مشهد عالمي بقيمة 165 تريليون دولار أمريكي
- لماذا يتم انتقاد الصفقات المصرية بينما تحظى الصفقات في أوروبا والولايات المتحدة بالدعم والثناء؟
- جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص أحد أهم الحلول التي طرحتها الصحف العالمية.. ومع تدفّقها على مصر بدأت الانتقادات الغربية
- الوقائع المختلقة والبيانات المفبركة.. تُسقط قناع المهنية عن الإعلام الغربي
- «بلومبرج» تنشر إحصائيات مغلوطة عن تفشي «كورونا».. و«سى إن إن» تخدع المشاهدين بهجمات «مزعومة» لـ«حماس».. و«رويترز» تنسب تصريحات وهمية لمصادر مصرية
- «فيتش» تتوقع ارتفاع أسعار السلع والبترول بسبب التصعيد في المنطقة
الصفحة السابعة
- «كولر» يجهز 4 لاعبين قبل صدام الأهلي مع الإسماعيلي وإدارة الأحمر تطلب السعة الكاملة في نهائي أفريقيا
- الزمالك يغلق ملف الكونفيدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي.. وبرنامج بدني لتجهيز رباعي الفريق
- مشادة كلامية وتصريحات نارية بين نجم «الريدز» والمدرب الألماني.. كواليس ومفاجآت وراء الأزمة
الصفحة الثامنة
- الأقباط يحتفلون بـ«أحد الشعانين»
- نور السعف يغطيك
- من مصر لغزة.. مسيحيون يحتفلون تحت القصف والدمار: النصر لنا