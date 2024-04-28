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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر محور للاتصالات بين الشرق والغرب

كتب:

عمرو هلال
07:38 م | الأحد 28 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: نجهز بلدنا للانطلاق إلى عالم التكنولوجيا والاتصالات  

- الرئيس يفتتح مراكز «البيانات والحوسبة السحابية»: «لازم نعلِّم أولادنا صح».. ومصر تمتلك موقعا استراتيجيا يجعلها محورا للاتصالات بين الشرق والغرب 

- وزير الاتصالات: تقدمنا 50 مركزا بمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي

- مدير سلاح الإشارة: تدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم

- مدير مركز تحكم «الحي الحكومي»: نفذنا البنية التحتية الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا بالشرق الأوسط

- د. محمود مسلم يكتب: «الوطن والإخوان» «المعركة الكبرى»

 - مصطفى عمار يكتب: حكايتي مع «الوطن»

- فريدة الشوباشي تكتب: صفحات ناصعة

- د. محمود خليل يكتب: «الوطن».. شاهد على العصر

- حلمي النمنم يكتب: الوطنية والمدنية

- د. خالد منتصر يكتب: «الوطن» عين العقل

- عصام زكريا يكتب: «الوطن» بين عصرين

- د. ثروت الخرباوى يكتب: جمهورية «الوطن» المستقلة

- يوسف القعيد: جريدة «الوطن».. لسان حال مصر في كل اهتماماتها

- القس د. أندريه زكى: الإعلام الوطني ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

- نشاط مكثف لرئيس الوزراء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بـ«الرياض» 

- مي سمير تكتب: ازدواجية الإعلام الغربي في التعامل مع الاقتصاد المصري

- «المركزي»: مؤسسة التمويل الدولية ترفع تصنيف مصر إلى «التطبيق المتقدم»

- البابا يترأس قداس «أحد الشعانين» في كينج مريوط

- الكنائس تستقبل «أسبوع الآلام» بالقداسات وتعليق الشارات السوداء

- «كولر» يجهز 4 لاعبين قبل صدام «الأحمر» مع الإسماعيلي

- «الأبيض» يغلق ملف الكونفيدرالية ويستعد لـ«البنك الأهلي»

- قوات «حرس الحدود» تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

الصفحة الثانية

- مصر محور للاتصالات بين الشرق والغرب

- «السيسي» يفتتح مراكز «البيانات والحوسبة السحابية»: «مفيش عندي موارد غير الإنسان.. ولازم نعلّم أولادنا صح»

- خبراء: «الحوسبة الحكومية» يسهم في رفع جودة حياة المواطنين من خلال الخدمات الرقمية

- رئيس «اتصالات النواب»: القيادة السياسية داعمة للتحول الرقمي في «الجمهورية الجديدة» وحريصة على وجودنا بالمنطقة كممر لنقل البيانات 

الصفحة الثالثة

وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقياً فى سرعة خدمات الإنترنت وتقدمنا 50 مركزاً بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى

مدير مركز تحكم «الحى الحكومى»: البنية التحتية الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً بالشرق الأوسط

 مدير سلاح الإشارة: تدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم

خبير تكنولوجيا وأمن معلومات: يوفر العملة الصعبة.. وإنشاؤه يؤمِّن بيانات المواطنين كتوجُّه استراتيجي للدولة

  الصفحة الرابعة

12 عاما على انطلاق الوطن

- د. محمود مسلم يكتب: «الوطن والإخوان» «المعركة الكبرى»

- د. محمود خليل يكتب: «الوطن».. شاهد على العصر

- د. خالد منتصر يكتب: «الوطن» عين العقل

- د. ثروت الخرباوى يكتب: جمهورية «الوطن» المستقلة

- يوسف القعيد: جريدة «الوطن».. لسان حال مصر في كل اهتماماتها

الصفحة الخامسة

 - مصطفى عمار يكتب: حكايتي مع «الوطن»

- فريدة الشوباشي تكتب: صفحات ناصعة

- القس د. أندريه زكي: الإعلام الوطني ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

- حلمي النمنم يكتب: الوطنية والمدنية

- عصام زكريا يكتب: «الوطن» بين عصرين

- محمد عبدالعزيز يكتب: اختيار الوطن

الصفحة السادسة

- مي سمير تكتب: ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الاقتصاد المصري

- نجاح مصر في جذب الاستثمارات العربية والدولية جزء من مشهد عالمي بقيمة 165 تريليون دولار أمريكي

- لماذا يتم انتقاد الصفقات المصرية بينما تحظى الصفقات في أوروبا والولايات المتحدة بالدعم والثناء؟

- جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص أحد أهم الحلول التي طرحتها الصحف العالمية.. ومع تدفّقها على مصر بدأت الانتقادات الغربية

- الوقائع المختلقة والبيانات المفبركة.. تُسقط قناع المهنية عن الإعلام الغربي

- «بلومبرج» تنشر إحصائيات مغلوطة عن تفشي «كورونا».. و«سى إن إن» تخدع المشاهدين بهجمات «مزعومة» لـ«حماس».. و«رويترز» تنسب تصريحات وهمية لمصادر مصرية 

- «فيتش» تتوقع ارتفاع أسعار السلع والبترول بسبب التصعيد في المنطقة 

الصفحة السابعة

- «كولر» يجهز 4 لاعبين قبل صدام الأهلي مع الإسماعيلي وإدارة الأحمر تطلب السعة الكاملة في نهائي أفريقيا 

- الزمالك يغلق ملف الكونفيدرالية ويبدأ الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي.. وبرنامج بدني لتجهيز رباعي الفريق 

- مشادة كلامية وتصريحات نارية بين نجم «الريدز» والمدرب الألماني.. كواليس ومفاجآت وراء الأزمة 

الصفحة الثامنة

- الأقباط يحتفلون بـ«أحد الشعانين» 

- نور السعف يغطيك

- من مصر لغزة.. مسيحيون يحتفلون تحت القصف والدمار: النصر لنا

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