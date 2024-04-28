أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إذ أدلى الرئيس بعدة تصريحات مهمة، تتعلق بهذا المركز، وجهود مصر للدخول في قطاع الاتصالات والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والفرص المتاحة لها في هذا المجال.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة سعت عند إنشاء العاصمة الإدارية لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تعتبر نقطة ومحورا رئيسًا لنقل البيانات في العالم.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي

- مصر نقطة رئيسية لنقل البيانات عالميا وبين الشرق والغرب.

- حققنا قدرا كبيرا من التقدم في قطاع التعهيد، لكنه لا يتناسب مع عدد السكان.

- تكلفة كبيرة لرقمنة مدينة العدالة.

- طلبت تعديل التصور الهندسي لها لتكون رقمة بالكامل.

- عند إنشاء العاصمة الإدارية استهدفنا تحقيق الريادة في تكنولوجيا المعلومات.

- شبكة البيانات جرى تأمينها بشكل كامل، وحرصنا على أن تحقق الرقمنة التقدم المطلوب.

- قطاع الاتصالات يمكنه استيعاب عمالة كبيرة، ويجب تجهيز العنصر البشري لذلك.

- مصر تمتلك موقعا متميزا يمكن استغلاله جيدا فيما يتعلق بالكابلات البحرية.

- يجب تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات عالميا.

- إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة.

- اهتمامنا بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح سيحقق النمو المطلوب.