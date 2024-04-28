«الحوار الوطني»: الرئيس السيسي أكد أهمية تحقق الرقمنة في مصر

قالت الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم، أكد ضرورة أن تحقق الرقمنة في مصر التقدم المطلوب.

أهمية التحول الرقمي

وأكدت الأمانة الفنية، في بيان لها، أنه تماشيا مع تصريحات الرئيس السيسي ومن أجل الوصول إلى جمهورية جديدة أكثر تطورا تستثمر في الكوادر البشرية وتتوجه نحو البرمجة وعلوم البيانات، ناقش الحوار الوطني خلال جلساته أهمية التحول الرقمي والانفتاح التكنولوجي، والذي جعل الشباب بل والأطفال أكثر انفتاحًا، وأصبحوا جزءًا مهمًا وكبيرًا يؤثر في اتخاذ القرارات، لما لهذه القنوات من قدرة على التفكير الإبداعي وكسر الحواجز الجغرافية، وإحداث تأثير اجتماعي وسياسي واقتصادي.

تصريحات الرئيس السيسي

وسلطت الأمانة الفنية للحوار الوطني، الضوء على أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية والتي جاءت على النحو التالي: