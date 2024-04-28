توصية بتخصيص منطقة استثمارية خضراء في سوهاج للمشروعات الصغيرة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التوصيات الخاصة بالمؤتمر البيئي الدولي الثاني، والذي نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي جاءت انطلاقا من تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أرض الواقع في محافظة سوهاج.

استيعاب أنشطة المستثمر الصغير

وقال النعماني، إن التوصيات تضمنت تخصيص منطقة استثمارية خضراء في محافظة سوهاج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لاستيعاب أنشطة المستثمر الصغير من شباب المحافظة، وإعداد دليل إرشادي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة علي الموارد الطبيعية في محافظة سوهاج وطرحها على الشباب، وإنشاء وحدة دعم الاستثمار البيئي بالجامعة وهي أول وحده تقام على مستوى الجامعات المصرية، وتفعيل مبادرة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في مكونات البيئة ومواردها الطبيعية والبشرية بمحافظة سوهاج.

تفعيل توصيات مؤتمر البيئة الأول

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس المؤتمر، أن التوصيات جاءت تفعيلاً لمخرجات توصيات مؤتمر البيئة الأول، مضيفا أن التوصيات تضمنت أيضا إعداد برامج تدريب لإعداد كوادر شباب المستثمر الصغير لريادة الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مشترك بين الوحدة المزمع إنشاؤها لربط أنشطة المستثمر الصغير برجال الأعمال والمستثمرين الكبار، والعمل علي تشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية في الجامعة الداعمة للاستثمار في البيئة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد الطبيعية في محافظة سوهاج.