رئيس جامعة سوهاج: مستعدون لامتحانات نهاية العام.. ومكيفات داخل اللجان

كشف الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن آخر استعدادات جامعة سوهاج لاستقبال الامتحانات، مشيرًا إلى أنّ الجامعة تستعد للامتحانات عبر عدّة محاور.

جامعة سوهاج تستعد للامتحانات

وأضاف النعماني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «تستعد جامعة سوهاج للامتحان من خلال محاور متعددة، الأول عن طريق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فيما يخص اللجان المرافقة، وما يتبع ذلك من تصحيح كنترولات وتسليم الأسئلة، ووحدات تقويم الامتحانات».

تجهيزات للامتحانات في المدرجات والمخيمات

وتابع رئيس جامعة سوهاج: «هناك تجهيزات في المدرجات والمخيمات، وهناك مبردات ومكيف صحراوي داخل المخيمات، والامتحان باستخدام الكمبيوتر، وهذا النظام مطبّق داخل معظم كليات الجامعة، وفي كليات الطب والصيدلة والتمريض والعلوم وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي».

وأكمل: «بعد أن يجيب الطالب على الأسئلة من خلال الكمبيوتر تخرج له درجة الامتحان أمامه».