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«التحالف الوطني» يستعد لإطلاق المرحلة الثامنة من المساعدات الإغاثية لغزة

كتب:

يسرا البسيوني
07:39 م | الأحد 28 أبريل 2024
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أشارت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى تجهيز التحالف المرحلة الثامنة من قوافل المساعدات الإغاثية لغزة، في إطار استمرار تقديم الدعم بشكل مستمر حتى للأشقاء في فلسطين حتى الانتهاء من الأزمة. 

ولفتت عضو التحالف الوطني، إلى أن مشاركتها في قوافل المرحلة السابعة من المساعدات الإنسانية، موضحة أن عدد الشاحنات التي أرسلتها صناع الحياة حتى الآن إلى 198 شاحنة محملة بالغذاء والأدوية والأغطية. 

وأوضح التحالف الوطني، في بيانه أن القافلة السابعة للأشقاء في قطاع غزة، تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طنًا من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات والملابس، بالإضافة إلى البطاطين وأحذية والمياه المعدنية.

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بقلم يسرا البسيوني