التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم قافلتين لعلاج العيون في أسوان

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة بنك مصر للتنمية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قافلتين طبيتين لعلاج مرضى العيون ضمن فعاليات مبادرة «عنيك في عننيا»، للحد من مسببات العمى بقرية أبو الريش بحري بأسوان.

توعية السيدات بأهمية التحول الرقمي

ويأتي تنظيم القافلتين على هامش فعاليات برنامج المحاكاة البنكية «تحويشة» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة وبنك مصر بالتعاون مع صناع الخير، وشهدت قرية أبو الريش بحري تنيظم نسخة منه بهدف توعية السيدات القرويات بأهمية التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيدي لصناع الخير، أن قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» في أبو الريش بحري نجحت في يومها الأول في تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لـ651 من أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تم تسليم 285 قطرات علاجية وتشيخص احتياج 210 أشخاص لنظارات طبية، و103 من الأهالي لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

تسليم نظارات طبية للأهالي

وأوضح «عبدالفتاح»، أن القافلة في يومها الثاني نجحت في تقديم خدماتها الطبية لعدد 790 من الأهالي، وتسليم قطرات علاجية لـ230 مواطنا، وتشخيص احتياج 290 منهم لنظارات طبية، كما تم تشخيص احتياج 130 لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة.

وأشار إلى أن خدمات قوافل «عنيك في عنينا» تقدم منظومة خدماتها الطبية المتكاملة في مجال الاكتشاف المبكر والحد من مسببات العمى بالمجان تماما، وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال طب العيون في مصر، وخدمات القافلة الواحدة تتم على 3 مراحل.

الكشف الطبي وصرف العلاج

وتشمل المرحلة الأولى توقيع الكشف وصرف العلاج والتشخيص للاحتياج لعمليات جراحية والتشخيص للاحتياج لنظارات طبية وعمل قياسات النظارات للمرضى، يلي ذلك مرحلة توزيع النظارات، ثم مرحلة إجراء العمليات، موضحا أن فريق عمل صناع الخير بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى جهز المرحلة الثانية وهي مرحلة تسليم النظارات وانتهى منها فعليا، حيث تم تسليم 497 نظارة طبية للأهالي، وجارٍ الانتهاء من الإعداد لإجراء العمليات، على أن يتم اصطحاب المرضى لإجراء العمليات قريبا.