«التحالف الوطني» يواصل تقديم الدعم التنموي والإغاثي على الصعيد المحلي والإقليمي

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده كذراع تنموي داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى الدور الإغاثي الذي يلعبه في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للأشقاء في فلسطين، منذ انلاع الأزمة في أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تفاعل الأطراف الفاعلة بالمجتمع المدني المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال الفترة الماضية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 7 قوافل من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، ويعمل التحالف الوطني الوطني، على التجهيز للقافلة الثامنة ليكون على أتم استعداد دائمًا بالمساعدات الإغاثية لدعم أهلنا في غزة بشكل مستمر حتى الانتهاء من الأزمة.

وفي سياق آخر، أقام التحالف معرض اثاث منزلي وأجهزة كهربائية مجاني بمحافظة الغربية، من خلال جمعية الأورمان، في إطار تكثيف أنشطته للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بدء الاستعداد لعيد القيامة المجيد بتوزيع الكراتين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، من خلال أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

وواصل التحالف جهوده التنموية في إعادة تأهيل المنازل، من خلال جمعية الأورمان، باعادة تأهيل 289 منزلا في 10 قرى في 4 محافظات، مستهدفا إعادة إعمارهم على أحدث طراز، حيث نال على قبول واستحسان الأهالي، فضلا عن تسليمهم للأهالي في وقت قياسي، وذلك في إطار أنشطة الدعم الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.