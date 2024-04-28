أمين الفتوى: 3 أمور تمنع الحصول على الورث (فيديو)

أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل حول هل هناك أمور تمنع الإرث؟، وقال «فخر»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «هناك 3 أمور تمنع من الحصول على الورث منها «القتل والرق وتغيير الدين».

حالات تمنع من الورث

وأوضح: «لولا منع القاتل من الميراث لقتل الناس بعضهم، لو واحد قتل وعارف إنه لم يورث فبالتالي كل حد عنده ميراث هيقتل أحدهم الآخر علشان يورثوا بعض».

أمين الفتوى: الرق غير موجود الآن

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كمان الرق غير موجود الآن، فالرقيق هو ما ملكت يداه ملك السيد، فبالتالي لو ورث ابن الرقيق سيرث السيد، وكذلك لو في اثنين على ديانات مختلفة، فلو فرضنا على واحد على غير ملة الإسلام، وله أقارب مسلمين نقول له مفيش لكم ورث زي ما سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا».