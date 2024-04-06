مفتي الجمهورية: الإسلام ضَمِن للمرأة حقَّها في الميراث وحرَّم أكله بالباطل

تحدَّث الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن ترجمة المسلمين العملية لقيمة الرحمة، وكيف حوَّلوها إلى منظومة مُتكاملة طبَّقوها في شتى مناحي الحياة، سواء في الأسرة والمجتمع، وفي المٌستشفيات، وكذلك في إنشاء الأوقاف للإنسان والحيوان.

الشرع وسع وجوه الإنفاق

وأضاف، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»، أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق، ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، فحثَّ على التبرعات ورغَّب في الهدايا والصلات والصدقات.

وأكد فضيلته أن الوقف في الإسلام قُربة لله تعالى، وهو مشروع، وتأتي مشروعيته لأجل أن تنفق هذه الأصول والأموال الموقوفة بصورة فردية أو جماعية على المشروعات الخيرية، كما أن التجربة المصرية في «الوقف» كانت تجربة رائدة ومُلهمة للغرب؛ حيث استفاد منها الغرب في وقف بعض الأموال والأصول على الجامعات ورعاية البحث العلمي للنهوض بالمجتمع.

حكم انحياز الزوج لزوجته على حساب شقيقته

وردًّا على سؤال عن حكم انحياز الزوج لزوجته على حساب شقيقته، شدَّد فضيلة المفتي على ضرورة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الجميع، مؤكدًا أننا في حاجة ماسة وشديدة إلى إدارة حضارية للخلافات العائلية.

وفي معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم حرمان المرأة من ميراثها، قال إن الإسلام ضَمِن للمرأة حقَّها في الميراث وحرَّم أكله بالباطل، مُشيرًا إلى أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، وينبغي أن نصحِّح ذلك لأن القرآن عندما نزل حدَّد للمرأة ميراثها وحقوقها.

واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أن حرمان المرأة من الميراث فيه عدَّة محاذير شرعية؛ منها: أنه يُعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، فضلًا عن أن تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.