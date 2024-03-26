كيف تحصل على حقك في الميراث على الشيوع؟.. خبير قانوني يوضح طريقتين

تُثار العديد من المشاكل، والتي قد تصل إلى حد المشاجرة في بعض الاحيان، بسبب وجود ميراث شائع. وترصد السطور التالية كيفية التصرف حال وجود مال أو ميراث على الشيوع، وكذلك كيفية حصول الشخص على حقه من المال الشائع.

يقول عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، إن المال الشائع يُقصد به المال المملوك لأكثر من شخص في نفس الوقت، وقد يكون هذا المال ميراثاً أو مال لعدة آشخاص آل إليهم عن طريق الشراء.

القسمة الرضائية

وأضاف الخبير القانوني لـ«الوطن»، أن هناك طريقين لفرز المال الشائع لكي يحصل كل شخص على نصيبه، أولهما القسمة الرضائية، وذلك وفقاً لنص المادة 835 من القانون المدني، والتي نصت على «للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون».

القسمة القضائية

وأوضح الخبير القانوني، أن الطريقة الثانية هي القسمة القضائية، وتكون عن طريق دعوى الفرز والتجنيب، وفقاً لنص المادة 834 والتي نصت على «لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تُمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه».