مديريات «التضامن» تبدأ تسليم كشوف أسماء حجاج الجمعيات الأهلية للمشرفين

كثفت مديريات التضامن الاجتماعي، على مستوى محافظات الجمهورية من الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2024، إذ بدأت في عقد الاجتماعات لمشرفي البعثات، تحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وتوجيهات المؤسسة القومية لتيسير الحج، للتعارف عليهم وعمل قاعدة بيانات خاصة بالحجاج وكل البيانات الأساسية عنهم.

سرعة التواصل مع الحجاج

أكدت المديريات سرعة التواصل بكافة الحجاج لاستيفاء البيانات الأساسية والتعارف عليهم تمهيدا للاجتماع الأول بهم ووضع آليات العمل فيما بين المشرفين وتقسيم المهام، وضع خطة وأجندة عمل لمشرفي المحافظة وطرق التواصل المرحلية لمهام المشرفين، كما تم تسليم الكشوف الخاصة بكل مشرف للبدء في التواصل مع الحجاج لاتخاذ اللازم وذلك بعد مراجعة المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا الشأن.

ستعمل مديريات التضامن الاجتماعي، وفق تقرير، على عقد ندوات التوعية للحجاج على مدار الفترة القادمة، لتعريفهم بكافة التفاصيل الخاصة بالسفر والضوابط المُحددة في هذا الشأن قبل السفر وعند الوصول إلى المدينة.

التعاقد مع إحدى أفضل شركات النقل

يُذكر أن وزارة التضامن، أعلنت عن التعاقد مع إحدى أفضل شركات النقل لتوفير الباصات التي ستقل الحجاج للمشاعر المقدسة، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، الاجتماع التنسيقي الأول لحجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية، برئاسة الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل مدير المديرية رئيس مكتب الحج بالدقهلية وحضور حجاج ومشرفي المستوي الثالث لعام 1445 وعددهم 181 حاجا.

وتم عقد محاضرة بعنوان «التيسير في الحج» للشيخ إبراهيم حسن من علماء الأوقاف ثم محاضرة «التهيئة النفسية للحاج»، وشرح الجانب الإداري للرحلة للمشرف أنس علاء سنجاب ثم فتح باب النقاش والحوار وتم الرد على أسئلة الحجاج وتم استفاء بطاقة التعارف للحجاج والتي تشمل الحالة الاجتماعية والصحية لكل حاج.