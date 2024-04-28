أمينة الفتوى: الإسلام كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق (فيديو)

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول الحكم الشرعي من مقولة «استرونج اندبندنت ومان»، وتمسك بعض السيدات بهذا الأمر مما له تأثير على المجتمع؟.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «المصطلح ده شائع بين البنات والشباب، يعني البنت اللي بتروح الشغل وتتحمل المسؤولية، وفي ناس كتير مش عارفة معناه إيه».

وتابعت «الخولي»: «ده مصطلح غربي تحت قضية المرأة لأنهم بيقولوا المرأة مسلوبة وعليها ظلم اقتصادي، وعلشان كده عندهم كتب كتير بتتكلم عن حقوق المرأة، وبيتكلم عندهم إن المرأة عندها مشاكل، طيب دي ثقافات غربية، إنما الإسلام كرم المرأة وكفل لها كل الحقوق، وربنا كرم بني آدم جميعا، ومن أجل التكريم جعل الرجل يعتني بالمرأة في كل مراحل حياته، فجعل الجنة جزاء من يحسن إليها وهي بنت، وجعل الجنة تحت أقدامها وهي أم، وجعلها تكملة للدين لو أراد الزواج».