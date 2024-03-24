بسمة بوسيل: أنا ضد الحركة النسوية.. والذكاء مش إنك «تبقي فيمنست»

قالت الفنانة بسمة بوسيل، ردًا على غضب المؤسسات النسوية من تصريحاتها الداعمة للفنان «سعد المجرد»، وإلغائهم جائزة كانت ستهدى لها وتكريم: «أحسن، وكنت مبسوطة بإلغائها لأني مكنتش عايزة أروح وأنا لست مع الحركة النسوية».

«بوسيل»: ربنا خلقنا مختلفين.. «رجل وست» عشان نكمل بعض

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على «الحياة»: «الذكاء مش إنك تبقي فيمنست، عشان الحقيقة أن ربنا خلقنا مختلفين رجل وست، عشان نكمل بعض والموضوع بقى ترديد شعارات جوفاء، مثل «أنا الست القوية»، في حين أن قوة المرأة في عقلها وذكائها، أنا باخد اللي أنا عايزاه بالطريقة اللي أنا عايزاها، وبالتالي أنا ذكية».

«الفيمنست» تفكير خاطىء يفسد الأسر

وتابعت: «الحركة النسوية مرفوضة بالنسبة لي، أنا ضدها وماشية بقلبي ووقفت مع ابن بلدي ومش فارق لي اللي عايز يقول حاجه يقولها، وطالما مفيش حكم قضائي نهائي بالإدانة فأنا مسانداه، ولا أؤمن بـ الفيمنست لأنه تفكير خاطىء بشدة ويفسد الأسر».

وأكدت: «شخصيتي قوية وقيادية للغاية ولا أقبل أي شيء ولا يعجبني العجب، لكني في الوقت نفسه لا أقبل التصادم مع الرجل»، «مينفعش واحنا أساسًا بنكمل بعض وده سبب الاختلاف».