سر انتشار العواصف على البلاد حتى 3 مايو.. خبير أرصاد يحذر من الساعات المقبلة

حالة من القلق انتشرت بعد عاصفة أسوان قبل 48 ساعة، الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات، حول إمكانية تكرارها مرة ثانية أم لا، خاصة بعد ما حذرت هيئة الأصاد الجوية من انتشار الرياح حتى الـ3 من مايو المقبل، ليبقى السؤال ما سبب انتشار الرياح بداية من اليوم وحتى 3 مايو المقبل؟.

قال محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، إن هناك سببا رئيسيا وراء نشاط الرياح على العديد من المناطق، والتي من المقرر استمرارها حتى الـ3 من مايو المقبل ويمكن تناولها في التقرير التالي.

ما سبب انتشار الرياح على البلاد حتى 3 مايو؟

اختلاف مصادر الكتل الهوائية، هو السبب وراء نشاط الرياح في الفترة من الـ28 من إبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل، وهو ما ينعكس على وجود نشاط نسبي في حركة الرياح على الكثير من المناطق، خاصة على شمال الصعيد وشمال سيناء: «لا قلق هذا الأسبوع من وجود أي عواصف ترابية، كما شهدناها في أسوان وقنا والأقصر، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال أي وقت في فصل الربيع» وفقًا لـ«القياتي».

عاصفة أسوان

قبل يومين شهدت عدد من المحافظات عاصفة ترابية قوية، وتحولت السماء إلى اللون الأحمر، وسقطت الأشجار وبعض البنايات، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الفيديوهات التي عكست مدى قوة تلك العاصفة والخسائر التي سببتها في العديد من المناطق، والتي كانت سببا في تسرب القلق إلى قلوب السكان، وكان الخيار الأمثل بالنسبة لكثيرون، هو عدم الخروج من المنزال إلا بعد انتهاء تلك العواصف نهائيًا.