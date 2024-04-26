«الأرصاد» تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب الرياح وتوقعات بسقوط أمطار

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متابعة التقلبات الجوية وإعلام المواطنين بحالة الطقس على مدار اليوم، لتجنب المخاطر الناجمة عن ظواهر الطقس التي تشهدها البلاد والاحتراز من تبعاتها.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، لافتة إلى أن الرياح الشمالية تنشط على معظم المناطق من شمال وجنوب الصعيد، ويصاحبها تشكل للسحب الرعدية على مناطق من جنوب الصعيد، مما يزيد من إثارة الرمال بسبب الرياح الهابطة ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر المتوسط

وأوضحت الأرصاد أن الظاهرة المؤثرة في حالة الطقس الآن، هي الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح والرياح الهابطة من السحب الرعدية، لافتة إلى وجود فرص كبيرة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت أنه تتشكل السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ومن المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، أما الحرارة الآن على القاهرة فهي 29 درجة.