الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدا، مؤكدة وجود تحسن ملحوظ واستقرار درجات الحرارة، تزامنا مع استقبال عروس البحر عشرات الزوار لقضاء أوقات رائعة على شواطئها.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد أجواء دافئة خلال النهار، تتحول إلى مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، فيما تكون حركة الرياح معتدلة، وتظل الأجواء غائمة جزئيًا طوال النهار، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17 درجة، وسط توقعات باستمرار استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

الطقس في الإسكندرية غدا

ويستمر استقرار الطقس في الإسكندرية غدا الاثنين بحسب توقعات الأرصاد الجوية، وذلك بعدما شهدت موجة من الاضطرابات الجوية، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح.

الطقس في الإسكندرية 14 يوم

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس في الإسكندرية مستقر خلال الفترة المقبلة، موضحةً في بيانها، إنّه يتم تحديث توقعات حالة الطقس يوميًا، موجهة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة في مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

ولم تعلن الأرصاد عن سقوط أمطار على عروس البحر، أو وجود توقعات بتعرضها لاضطرابات جوية خلال الأيام المقبلة تتسبب في هطول أمطار.

طقس مطروح

وفي سياق متصل، يشهد طقس مطروح، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة، بينما الصغرى نحو 15.