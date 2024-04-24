«الأرصاد» تحذر سكان المدن الجديدة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان المدن الجديدة والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم، إذ قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق والمناطق.

نشاط للرياح الشمالية الغربية اليوم

وبحسب بيان الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، ومدن القناة والوجه البحري، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، كما تظل ظاهرة الأتربة العالقة على جميع أنحاء الجمهورية.

وتبلغ سرعة الرياح 30 كم/ الساعة، على مناطق: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، ومطروح، والسويس، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والمنوفية، والشرقية».

أما حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية «الإسكندرية، ومطروح، والسلوم»، سيكون الطقس مشمس، وتصل سرعة الرياح إلى 35 كيلومتر/الساعة.

وفي محافظات «الفيوم، وبني سويف، والمنيا، والوادي الجديد، وأسيوط» سيكون الطقس مشمسا، ورياح شمالية غربية نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، سرعاتها تصل إلى 30 كيلومتر/الساعة.