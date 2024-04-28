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وفاة والدة الفنان السوري قيس الشيخ

كتب:

ياسمين محمود
08:43 م | الأحد 28 أبريل 2024
قيس الشيخ

قيس الشيخ

أعلن الفنان السوري قيس الشيخ، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة والدته الفنانة خديجة العبد.

وكتب قيس الشيخ، قائلا: «الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا».

نقابة الفنانين بدمشق تنعى والده قيس الشيخ

ونعى فرع دمشق لنقابة الفنانين، والدة قيس الشيخ، عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت النقابة: «وفاة الزميلة الفنانة القديرة خديجة العبد، ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون».

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