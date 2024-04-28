استشاري تعذية تحذر من الإفراط في تناول الرنجة والأسماك المدخنة

قالت استشاري التغذية الدكتورة نهلة عبد الوهاب، إنه يمكن التفرقة بين الرنجة السليمة من الفاسدة من خلال الرائحة، محذرة من الإفراط في تناولها أو الأسماك المدخنة، مشددة على أنهما من الأطعمة المشهورة، التي يجري تناولها في شم النسيم.

الرنجة سمك غني بالأوميجا 3

أوضحت «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن الرنجة سمك غنى بالأوميجا 3 والزنك والفسفور، مشددة على أنه لذلك، لا بد أن نشتريه من مكان مضمون وموثق به، موضحة أنه لا يجب على وضعها على النار بشكل مباشر، ونضعها على ورق فويل، وفي خل وليمون.

وأشارت إلى أن هناك أشخاص ممنوعة من تناول الرنجة، وهم مرضى الكلى والكبد، ولا بد من الرجوع إلى الطبيب المعالج، ليقدم النصيحة التي تهم كل حالة مرضية.