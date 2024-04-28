مشروب يخلصك من السموم بعد تناول الرنجة والفسيخ.. «احتقل بشم النسيم بأمان»

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بأعياد شم النسيم، الذي يستقبله المصريون بطقوس خاصة تأتي في مقدمتها تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنج، لذا يُنصح بتناول مشروب يساعد على تخلص الجسم من أي أملاح زائدة ويساعد على تطهير الجسم من السموم وكذلك تحسين الصحة العامة.

ويمكن أن يتضمن المشروب مكونات مثل الماء، والفواكه، والخضروات، والأعشاب، والتوابل، والتي تعتبر مفيدة للجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، وهو ما يطلق عليه أطباء التغذية «الديتوكس».

ويمكن تناول الديتوكس عقب وجبات الرنجة والفسيخ، إذ يساعد على التخلص من السموم والبكتيريا، وفقا لما ذكره الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، لـ«الوطن».

طريقة بسيطة لصنع مشروب الديتوكس

اختيار المكونات:

اختر مكونات صحية مثل الفواكه والخضروات الطازجة، يمكن استخدام الليمون، الخيار، النعناع، الزنجبيل، الفراولة، والخضروات الورقية مثل السبانخ.

تحضير مكونات الديتوكس:

- قم بغسل جميع المكونات جيدًا تحت الماء الجاري.

- قطع المكونات إلى قطع صغيرة لتسهيل الخلط.

- ضع المكونات في خلاط الطعام أو العصارة واخلطها جيدًا حتى تحصل على مزيج ناعم.

- قم بتصفية المزيج إذا كنت تفضل ذلك، ثم تناول المشروب على الفور للاستفادة من العناصر الغذائية الطازجة.

- إذا كان هناك ما تبقى من المشروب، قم بتخزينه في الثلاجة وتناوله في غضون يومين للحصول على أفضل نتائج.

- تذكر أن مشروب الديتوكس ليس بديلا لنظام غذائي متوازن، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نمط حياة صحي.