نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر.. أبرزهم عمرو دياب

شارك عدد كبير من نجوم الفن وصناع الدراما والسينما في الاحتفال بعيد ميلاد المنتج حمدي بدر، مدير أعمال المطرب محمد حماقي.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقي وحرمه نهلة الحاجري والمنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام، والمخرج طارق العريان والمخرج محمد سامي وخالد سليم وحرمه خيرية هشام وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد والإعلامية سمر يسري وحمدي المرغني وعماد زيادة وغيرهم من المشاهير.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حمدي بدر مسرحية ميمو، بطولة الفنان أحمد حلمي، وهو العمل الذي أعاد حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كانت آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز.

أبطال مسرحية ميمو

«ميمو» بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.