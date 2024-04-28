أمين «دينية النواب» للسيدات: إذا فعلتي هذا الأمر للأولاد والزوج يتحول عبادة لله

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن العمل يقبل بالنية ويرد بالنية، مشددًا على أن حديث النبي عن الأعمال بالنيات يٌعتبر ثلث الإسلام، لأنه يتعلق بالنية، مُستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

كل عمل لابد أن يقترن بنية

وأوضح «أبو هاشم»، خلال لقائه ببرنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن كل عمل لابد أن يقترن بنية والنية أيضا تجعل المُباح والعادة عبادة، إذا اقترنت بالنية، فالنوم والأكل والشرب والرياضة، هذه مٌباحات لكن إذا اقترنت بنية بأكل وبشرب وبنام ليه، قائلًا: «علشان أكون جُندي من جنود الله أساعد الناس مُرضاة لوجه الله، يبقى كده اتحولت إلى عبادة تأخذ عليها ثواب».

وتابع: «عمل ست البيت ومساعدتها للأولاد ولزوجها يتحول لعبادة، لو نوت أن هذا العمل لأولادها وزوجها كما أمرها الله، النية تكون في القلب وليس بالتلفظ».