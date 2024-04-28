لقطة إنسانية مفاجئة لمدرب الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية.. ماذا فعل؟

لفتة إنسانية خطفت قلوب جماهير الزمالك، بطلها جو جوميز مدرب الفريق الأبيض، الذي حرص على الاحتفاء بالراحل محمد مدحت المعد البدني للفارس الأبيض، عقب تأهل الزمالك للمباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية.. فماذا فعل؟

موقف إنساني من مدرب الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

صورة لمحمد مدحت على صدر جو جوميز، خطفت قلوب الجميع، بعدما حرص على ارتداء قميصًا يحمل صورته، للتأكيد على أنه سيظل في قلوب نجوم القلعة البيضاء، رغم رحيله المفاجئ قبل أسابيع بسبب سكتة قلبية.

مدرب الزمالك جو جوميز حضر المؤتمر الصحفي الذي أعقب انتصار الفارس الأبيض على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة أوصلته إلى النهائي حيث يواجه نهضة بركان، وحرص على إحياء ذكرى محمد مدحت مساعده السابق في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

الزمالك سيكون على موعد مع مواجهتين قويتين مع فريق نهضة بركان، ذهابًا وإيابًا، يومي 12 من شهر مايو المقبل، و19 من الشهر ذاته، لحسم بطولة قارية جديدة في سجله، بعد سنوات من الابتعاد عن منصات التتويج بالبطولات القارية.

الفارس الأبيض نجح في تخطي دريمز الغاني على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة، دون أن يستقبل أي أهداف على مستوى مباراتي الذهاب والإياب، إذ انتهت الأولى بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة، ليتأجل الحسم إلى الليلة التي تعد تاريخية بالنسبة لجماهير الزمالك ولاعبيه.

يشار إلى أن محمد مدحت هو المعد البدني السابق للزمالك، رحل قبل أسابيع وهو في طريقه للمران الرئيسي، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.