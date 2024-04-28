تحقق 3 توقعات لخبيرة الأبراج عبير فؤاد في مباراة الزمالك ودريمز الغاني

مباراة حاسمة شهدها ملعب «بابا يارا» في مدينة كوماسي الغانية، بين نادي الزمالك ودريمز الغاني، والتي شهدت 3 أهداف نظيفة لفريق الزمالك، هدفين في الشوط الأول والثالث جاء في الشوط الثاني، بقدم اللاعب مصطفى شلبي.

وتوقعت خبيرة الفلك عبير فؤاد، خلال حديثها لـ«الوطن» فوز نادي الزمالك، وأرجت ذلك إلى كون أغلب اللاعبيين لديهم حظ جيد في المباراة، وقدرة على إحراز الأهداف وتحقيق الفوز في الأخير، ويمكن تناول أبرز توقعاتها بشأن المباراة التي خاضها المارد الأبيض في مواجهة دريمز الغاني في التقرير التالي.

تحقق توقعات عبير فؤاد في مباراة الزمالك ودريمز

تمكن اللاعب مصطفى شلبي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، الأمر الذي سبق وتوقعته «فؤاد» قائلة: « مصطفى شلبي من مواليد 1 يناير، ينتمي إلى برج الجدي، القمر في برجه ويٌعطيه سيطرة على أرض الملعب ومن المتوقع أن يحرز أهدافا في أثناء المباراة».

والأمر ذاته بشأن حمزة المثلوثي، الذي أحرز هدف الزمالك الأول في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، وقد أشارت خبيرة الفلك، إلى أنه يمتلك حظا جيدا في المباراة، فهو مواليد برج الأسد ولديه حظ جيد وطاقة بدنية عالية، ما يعطيه ثقة ونشاط.

وكان الهدف الثاني من نصيب سامسون أكينيولا، الذي أحرزه في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، وذلك راجع إلى أن الحظ كان حليفه طوال المباراة: «سامسون أكينيولا من مواليد 3 مارس برج الحوت، لديه روح تعاون مع زملائه في الملعب، وذلك لأن المريخ في برجهم يعطيهم حسن التصرف وسرعة البديهة طوال المباراة».