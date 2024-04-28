اختيار بالإجماع.. كواليس فوز «قناع بلون السماء» بجائزة البوكر 2024

كشف الكاتب السوداني حمور زيادة عضو لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024، كواليس اختيار اللجنة لرواية «قناع بلون السماء» للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، لتفوز بجائزة البوكر في دورتها السابعة عشر، حيث أعلن الجائزة العالمية للرواية العربية اليوم، فوز رواية الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بالدورة الـ17 من الجائزة لعام 2024.

وقال حمور زيادة: «مبروك للروائي الفلسطيني باسم خندقجي فوز روايته قناع بلون السماء بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2024، شرفت بأن أكون أحد أعضاء لجنة التحكيم التي اختارت الرواية بالاجماع».

وأكمل زيادة عبر فيسبوك: «التهنئة لكل الزملاء والزميلات وناشريهم في القائمتين القصيرة والطويلة.. عام بوكري سعيد، وبمزيد من التوفيق والإبداع في أعوام مقبلة».

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024

تتألف لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024 من 5 أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وعضوية الناقد المصري محمد شعير، والكاتب السوداني حمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، والباحثة سونيا نمر كاتبة أكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية.

القائمة القصيرة لدورة البوكر عام 2024

ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة البوكر عام 2024، ستة روايات لكل أحمد المرسي (مصر)، أسامة العيَسة (فلسطين)، رجاء عالم (السعودية)، ريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).