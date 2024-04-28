«تعليم الدقهلية»: رفع درجة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية عن عقد اجتماع اليوم الأحد، مع مٌوجهي عموم المواد الدراسية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024

استعدادات التربية والتعليم للامتحانات

وقال «شعبان»، إن الاجتماع تناول الاستعدادات اللازمة الامتحانات المراحل المختلفة بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم أحمد والى ومدير عام التعليم العام الدكتور عصام عمارة ومحمد جبارة مدير التوجيه الفني.

مناقشة الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني بالدقهلية

جاء الاجتماع لمناقشة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية التي تبدأ اعتبارا من 8 مايو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية الواردة من الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وتوفير المناخ المناسب للطلاب أثناء الامتحانات، ومنع الغش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأكد شعبان على انتداب المعلمين لتقدير الدرجات فى امتحانات الشهادة الإعدادية