اللقطات الأولى من استعدادات بدرية طلبة لحفل زفاف ابنتها

تستعد الفنانة بدرية طلبة للاحتفال بزفاف ابنتها الصغرى، اليوم، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث نشر المصور الخاص بحفل الزفاف، عددا من اللقطات التي جمعت بدرية بابنتها، أثناء تجهيزها للحفل.

وظهرت بدرية طلبة خلال الفيديوهات التي جرى نشرها على إنستجرام، وهي تستقبل ابنتها بـ«الزغرودة»، وهي ترتدي روب باللون الأحمر الغامق، وفي لقطات أخرى وهي تحتضنها، وتحتفل هي وأصدقاء ابنتها.

واحتفلت أمس الأول «بدرية» بحنة ابنتها، وسط أجواء عائلية، وارتدت العروس الساري الهندي، في حضور أصدقائها.

وشاركت مؤخرًا بدرية طلبة في السينما بفيلم الملكة، من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز.