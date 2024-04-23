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دراما المتحدة

تحت رعاية الرئيس السيسي.. مشاهد من استعدادات البطولة العربية العسكرية للفروسية

كتب:

حسن سمير
11:37 ص | الثلاثاء 23 أبريل 2024
نادي الفروسية بمدينة مصر

نادي الفروسية بمدينة مصر

أعلنت وزارة الداخلية استعداد نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية؛ لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتنطلق غدا فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد، التي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك من 24 إلى 27 إبريل الجاري في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 11 دولة عربية. 

           

           

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