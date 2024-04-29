سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29-4-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 29- 4-2024، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، بلغ نحو 12 قرشا، ليسجل نحو 13.00 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، في عدد من البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ13.02 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.09 جنيه للشراء، و13.12 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.04 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.01 جنيه للشراء، ونحو 13.06 جنيه للبيع، في بنك cib.